Portugalsko nesúhlasí s vytvorením jednotnej európskej armády
Autor TASR
Lisabon 15. apríla (TASR) - Portugalsko nesúhlasí s vytvorením spoločnej európskej armády a preferuje modernizáciu vlastných ozbrojených síl v rámci Severoatlantickej aliancie. Portugalský minister obrany Nuno Melo tiež v stredu pripomenul, že Lisabon stál pri založení NATO a Spojené štáty označil za kľúčového transatlantického partnera. Upozornila na to agentúra Reuters, informuje TASR.
„Nie sme zástancami jednotnej európskej armády,“ povedal Melo pred parlamentným výborom pre obranu. Portugalsko podľa neho musí investovať do svojich ozbrojených síl, aby bolo schopné plniť úlohy, ktoré mu boli zverené v rámci NATO.
Vzhľadom na pochybnosti o oddanosti amerického prezidenta Donalda Trumpa záväzkom pre NATO susedné Španielsko nedávno vyzvalo Európsku úniu, aby podnikla kroky smerujúce k vytvoreniu samostatnej európskej armády. S návrhom však nesúhlasí viacero členských štátov ani generálny tajomník aliancie Mark Rutte, podľa ktorého by museli európske štáty do spoločnej armády investovať omnoho viac ako päť percent HDP.
Melo tiež poslancov informoval o tom, že vláde sa podarilo zvýšiť obranné výdavky na 6,12 miliardy eur a o štyri roky skôr splniť svoj cieľ vynakladať na obranu dve percentá HDP.
Lisabon zároveň požiadal o pôžičky vo výške 5,8 miliardy eur v rámci programu EÚ SAFE na posilnenie svojich ozbrojených síl. Minister očakáva, že ak všetko pôjde hladko, prvé objednané fregaty, obrnené vozidlá, satelity a drony by mohli byť doručené do roku 2030.
