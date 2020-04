Portugalsko núdzový stav nepredĺži, po 2. máji sa skončí

Lisabon 28. apríla (TASR) - Portugalsko nepredĺži núdzový stav, vyhlásený pre pandémiu nového koronavírusu, a skončí sa podľa plánu 2. mája. V utorok to oznámil prezident Marcelo Rebelo de Sousa.



Druhý najvyšší stupeň núdze v Portugalsku bol vyhlásený 18. marca, prvýkrát počas demokratického poriadku v krajine, pripomenula tlačová agentúra DPA.



Koronavírus sa bude udržiavať pod kontrolou s použitím "iných nástrojov", a to od toho víkendu, uviedol de Sousa po zasadnutí s odborníkmi zo sektora verejného zdravotníctva.



Socialistický premiér António Costa už skôr oznámil, že Portugalsko bude v máji krok za krokom zmierňovať obmedzenia zavedené so zámerom zastaviť šírenie koronavírusu. Očakáva sa, že premiér oznámi nové pravidlá tento týždeň.



Vláda zvažuje, že okrem iného znovu otvorí obchody, kaderníctva a materské školy.



Portugalsko zaviedlo zákaz vychádzanie pre svojich desať miliónov obyvateľov pred šiestimi týždňami. Krajina hlásila v utorok celkovo okolo 23.000 prípadov nákazy koronavírusom a takmer 950 úmrtí na ochorenie COVID-19 spôsobované týmto vírusom.



Podľa portugalských úradov vrchol v počte nových prípadov bol už dosiahnutý koncom marca.