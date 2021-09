Portugalsko od 1. októbra zruší núdzový stav a uvoľní väčšinu opatrení

Lisabon 23. septembra (TASR) – Portugalsko od 1. októbra vstúpi do tretej, poslednej fázy uvoľňovania opatrení proti šíreniu koronavírusu. Zároveň sa oficiálne ukončí núdzový stav a krajina prejde do stavu ostražitosti. Návrh schválila vo štvrtok portugalská vláda, informovala agentúra Lusa.



Rozhodnutie súviselo aj so skutočnosťou, že Portugalsko podľa očakávaní na budúci týždeň dosiahne 85-percentnú zaočkovanosť obyvateľstva proti covidu.



Premiér António Costa však na tlačovej konferencii po zasadnutí vlády vyzval občanov, aby ostali zodpovední.



„Nesmieme zabudnúť, že pandémia neskončila a aj keď budeme môcť povedať, že ju máme pod kontrolou od okamihu dosiahnutia 85-percentnej zaočkovanosti, riziko ostáva," citoval Costu denník Correio da Manh.



Ako dodal premiér, toto riziko súvisí so skutočnosťou, že vakcíny neposkytujú stopercentnú imunitu, deti mladšie ako 12 rokov sa neočkujú a je tu aj „veľmi malá skupina" ľudí odmietajúcich očkovanie proti covidu.



Od začiatku októbra sa v Portugalsku zrušia limity počtu osôb v obchodoch a reštauráciách, ale aj na rodinných oslavách, ako napríklad svadbách či krstinách. Tieto obmedzenia končia aj v prípade kultúrnych podujatí, avšak vstup na ne bude možný len s covidpasom. Rúško bude povinné, ak nebude možné dodržať najmenej dvojmetrový rozstup. Bary a diskotéky sa otvoria po prvýkrát od marca 2020.



Od 1. októbra bude nosenie rúška povinné len v prostriedkoch hromadnej dopravy, domovoch sociálnych služieb, nemocniciach a miestach, kde sa schádza naraz väčšie množstvo ľudí, ako napríklad v divadlách či kinách. V školách nebudú rúška povinné v oddychových priestoroch.



Covidpasy sa nebudú vyžadovať od zákazníkov v reštauráciách, hoteloch a fitnescentrách. Naďalej však budú povinné v baroch a na veľkých športových podujatiach, ale aj pri cestovaní lietadlom či loďou a v prípade návštev domovov dôchodcov a zdravotníckych zariadení.