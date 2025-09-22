< sekcia Zahraničie
Portugalsko oficiálne uznalo Palestínsky štát
Portugalské ministerstvo zahraničných vecí o tomto kroku informovalo ešte v piatok. Lisabon však zámer uznať palestínsku štátnosť avizoval už v júli.
Autor TASR
Lisabon 22. septembra (TASR) - Portugalský minister zahraničných vecí Paulo Rangel v nedeľu oznámil, že krajina oficiálne uznala Palestínsky štát, a pridala sa tak k Británii, Kanade a Austrálii, ktoré toto rozhodnutie prijali skôr v nedeľu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„Uznanie Palestínskeho štátu je preto naplnením základnej, dôslednej a široko akceptovanej politiky,“ povedal Rangel novinárom v New Yorku, kam pricestoval pri príležitosti zasadnutia Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov.
„Portugalsko obhajuje dvojštátne riešenie ako jedinú cestu k spravodlivému a trvalému mieru, ktorý podporuje spolužitie a mierové vzťahy medzi Izraelom a Palestínou,“ dodal Rangel.
Agentúra Reuters uvádza, že Rangel v nedeľu zároveň odsúdil „humanitárnu katastrofu“ v Pásme Gazy a „rozširovanie izraelských osád na Západnom brehu“.
Britský premiér Keir Starmer oznámil, že Spojené kráľovstvo oficiálne uznalo Palestínsky štát, a to aj napriek nesúhlasu, ktorému v súvislosti s týmto avizovaným krokom čelilo zo strany USA aj Izraela. Rovnaké oznámenia v nedeľu bezprostredne pred Starmerom vydali aj austrálsky premiér Anthony Albanese a kanadský premiér Mark Carney.
Rozhodnutie Londýna, Canberry a Ottawy Izrael následne odsúdil. Premiér Benjamin Netanjahu vyhlásil, že Palestínsky štát nevznikne, a prisľúbil, že Izrael bude pokračovať v rozširovaní židovských osád na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Uznanie palestínskej štátnosti kritizovali aj ďalší predstavitelia izraelskej vlády.
