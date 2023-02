Portugalsko oznámilo, že Ukrajine dodá tri tanky Leopard 2

Lisabon/Kyjev 10. februára (TASR) - Portugalský premiér António Costa sľúbil Ukrajine dodanie troch moderných bojových tankov typu Leopard 2A6. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Costa to uviedol vo štvrtok počas summitu EÚ v Bruseli, píše nemecká tlačová agentúra s odvolaním sa na portugalské médiá. Za možný termín dodania označil obdobie "do konca marca".



Costa sa v Bruseli stretol aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským. Pred stretnutím vyjadril odhodlanie Portugalska poskytnúť Ukrajine čo najvyššiu možnú podporu.



"Pre svet by bolo tragédiou, keby sa vojna skončila víťazstvom Ruska," povedal a označil Rusko za "agresora", ktorý porušuje ľudské práva a nerešpektuje celistvosť hraníc krajiny a právo obyvateľov na zvrchovanosť a sebaurčenie.



Portugalsko má dovedna 37 tankov typu Leopard 2A6, ktoré už ako použité kúpilo od Holandska.