Parlament Portugalska odmietol rozpočet, hrozia tak predčasné voľby

Lisabon 27. októbra (TASR) - Portugalský parlament v stredu hlasoval proti návrhu rozpočtu na rok 2022 z dielne menšinovej socialistickej vlády, čím pripravil pôdu pre možné predčasné voľby. Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.



“To posledné, čo krajina za týchto okolností potrebuje, je politická kríza,“ povedal tesne pred hlasovaním premiér António Costa, ktorý vylúčil, že dobrovoľne odstúpi z funkcie.



Agentúra Reuters poznamenala, že aj keď odmietnutie rozpočtu nemusí automaticky znamenať predčasné voľby, prezident Marcelo Rebelo de Sousa už v pondelok varoval, že nebude mať inú možnosť, ako rozpustiť parlament a vypísať voľby, ak rozpočet v zákonodarnom zbore neprejde. AFP v tejto súvislosti pripomenula, že portugalský parlament ešte nikdy neodmietol návrh rozpočtu z dielne vlády od prechodu Portugalska k demokracii v roku 1974.



“Ak parlament nedokáže prijať rozpočet, ktorý je pre krajinu zásadný, bolo by pozitívne počuť hlas portugalského ľudu,” vyhlásil v stredu po parlamentnom fiasku prezident Rebelo de Sousa.



Reuters pripomína, že ak prezident vydá dekrét o rozpustení vlády, voľby sa musia uskutočniť do 60 dní. Z kuloárnych informácií vyplýva, že k tomuto kroku sa môže hlava štátu uchýliť o niekoľko týždňov. Voľby by sa tak mohli uskutočniť koncom januára alebo začiatkom februára budúceho roka.