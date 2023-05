Portugalsko parlament schválil uzákonenie eutanázie

Lisabon 12. mája (TASR) - Portugalský parlament v piatok schválil zákon, ktorý dekriminalizuje eutanáziu pre ľudí trpiacich nevyliečiteľnými chorobami či trpiacich veľkými bolesťami. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Táto záležitosť je v prevažne katolíckej krajine dlho príčinou rozporu a vyjadroval s ňou nesúhlas i konzervatívny prezident Marcelo Rebelo de Sousa, ktorý je hlboko veriaci, píše AFP.



Osoby nad 18 rokov budú mať povolené žiadať o pomoc pri zomieraní. Možnosť sa vzťahuje len na tých, ktorí trpia pretrvávajúcou a neznesiteľnou bolesťou a sú mentálne spôsobilí prijať takéto rozhodnutie.



Zákon sa takisto bude vzťahovať len na Portugalcov a ľudí s trvalým pobytom v krajine, nie na cudzincov, ktorí by prišli do Portugalska s cieľom žiadať o eutanáziu.



Parlament počas predchádzajúcich troch rokov legislatívu povoľujúcu eutanáziu schválil už štyrikrát. Tieto zákony však zakaždým z dôvodu nesúhlasu prezidenta poslali na posúdenie ústavnému súdu.



Prezident predošlé návrhy vetoval s odvolaním sa na nejasné definície a neskôr povedal, že jazykové prostriedky použité na opis smrtiacich štádií chorôb sú sporné a vyžadujú si objasnenie.



V piatok však návrh podporili vládnuci socialisti, ktorí majú v parlamente absolútnu väčšinu. Rebelo de Sousa má teraz k dispozícii týždeň na to, aby zákon zverejnil. Do platnosti v takom prípade vstúpi na jeseň, píše AFP s odvolaním sa na portugalské médiá.



Eutanázia a asistovaná samovražda sú povolené len v niekoľkých krajinách vrátane štátov Beneluxu či Španielska, pripomína agentúra.