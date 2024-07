TRAGÉDIA V PORTUGALSKU: Prevrátila sa rybárska loď, hlásia obete

Lisabon 3. júla (TASR) - Najmenej traja ľudia prišli v stredu o život a traja ďalší sú nezvestní po prevrátení rybárskej lode so 17 pasažiermi, ku ktorému došlo pri portugalskom pobreží Atlantického oceána. Oznámila to portugalská námorná služba, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



"Zatiaľ sa podarilo zachrániť 11 preživších, pričom traja ďalší sa našli bez známok života," uviedla námorná služba. Dodala, že záchranári naďalej pátrajú po troch nezvestných osobách. Podľa miestnych úradov tvorili posádku prevažne Portugalci, pričom medzi zachránenými figurujú aj dvaja Indonézania.



Úrady na incident upozornili približne o 04.30 h miestneho času (12.45 h SELČ) a do akcie nasadili tímy záchranárov.



Aurélio Ferreira, starosta obce Marinha Grande, informoval, že loď sa potopila vo vzdialenosti zhruba dvoch kilometrov od pobrežia. Dodal, že do pátrania po nezvestných nasadia aj potápačov.



Portugalský prezident Marcelo Rebelo de Sousa vyjadril v súvislosti s tragédiou hlboký zármutok. "Strata životov týchto odvážnych mužov je tragédiou pre všetkých," uviedol.