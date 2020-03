Počet obetí koronavírusu v Portugalsku sa za 24 hodín zdvojnásobil

Lisabon 21. marca (TASR) - Počet úmrtí súvisiacich s novým koronavírusom sa v Portugalsku za posledných 24 hodín zdvojnásobil na 12. Informovala o tom v sobotu televízna stanica CNN s odvolaním sa na miestne zdravotnícke úrady.



Potvrdených bolo tiež ďalších 260 prípadov nákazy, čím sa ich celkový počet zvýšil na 1280.



Portugalsko vyhlásilo v stredu v snahe bojovať so šírením koronavírusu výnimočný stav. Vláda tak ľahšie obmedzí pohyb obyvateľstva.



Ide o prvé vyhlásenie výnimočného stavu v tejto desaťmiliónovej krajine, odkedy sa vrátila k demokracii v 70. rokoch 20. storočia po desaťročiach pravicovej diktatúry.



Dekrét o výnimočnom stave, ktorý schválil parlament, umožňuje vláde obmedziť niektoré ústavné práva a slobody, ako je sloboda pohybu a právo na štrajk. Takisto umožňuje vláde prinútiť ľudí, aby išli do karantény.



Výnimočný stav sa môže po prvej 15-dňovej fáze obnoviť a podľa socialistického premiéra Antónia Costu by mohol trvať aj niekoľko mesiacov.



V krajine už zakázali zhromaždenia s viac ako 100 ľuďmi, zatvorili školy a nočné kluby a obmedzili počet ľudí, ktorí môžu navštíviť reštaurácie.