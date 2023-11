Portugalská prokuratúra obvinila ministra infraštruktúry

Lisabon 7. novembra (TASR) - Portugalská prokuratúra v utorok obvinila ministra infraštruktúry Joaa Galambu z korupcie v oblasti energetiky. Policajti prehľadali priestory ministerstva životného prostredia aj úrad predsedu vlády Antónia Costu. Premiér bude podľa prokuratúry taktiež vyšetrovaný. TASR informácie prevzala z agentúry AFP a portugalských novín Público.



Zadržaný je aj šéf úradu premiéra Diogo Lacerda Machado a predseda miestnej samosprávy v Sinesi, kde sú plánované niektoré zelené projekty.



"Potvrdzujeme, že v kancelárii šéfa úradu (premiéra Costu) boli vykonané prehliadky, ale k právnemu procesu sa nevyjadrujeme," vyhlásil úrad predsedu vlády.



Costa sa v utorok stretol aj s prezidentom Portugalska Marcelom Rebelom de Sousom, ani jeden to však zatiaľ nekomentoval.



Vyšetrovanie sa podľa médií týka údajného zaisťovania si výhod za úplatu a korupcie v súvislosti so zelenými projektmi – presnejšie s technológiami využívajúcimi vodík a s ťažbou lítia, ktoré je kľúčové pri výrobe batérií.



Do akcie bolo zapojených približne 140 policajtov.