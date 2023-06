V Lisabone spálila polícia šesť ton drog

Lisabon 27. júna (TASR) - Portugalská polícia v pondelok spálila šesť ton kokaínu, hašišu a ďalších drog, aby tak pripomenula Medzinárodný deň proti zneužívaniu drog a nezákonnému obchodovaniu s nimi vyhlásený Organizáciou Spojených národov. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



"Existuje viac drog v obehu, existuje viac dodávok z krajín, ktoré ich vyrábajú, a viac drog sa tiež zadržiava," povedal šéf protidrogovej jednotky portugalského kriminálneho vyšetrovacieho úradu Rui Sousa. Dodal, že v Portugalsku tento rok zatiaľ polícia zadržala 11 ton kokaínu, 30 ton hašišu a menšie množstvo ďalších drog. Tieto čísla podľa jeho slov presahujú množstvo drog zadržaných v krajine za celý minulý rok.



Väčšina kokaínu bola do Portugalska prepašovaná z Latinskej Ameriky a Karibiku, zatiaľ čo hašiš do krajiny prišiel z Maroka, ozrejmil Sousa.



Šesť ton drog v pondelok polícia previezla do spaľovne v Lisabone, kde boli zničené. Sousa ich hodnotu nevyčíslil.



Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC) vo svojej výročnej správe uviedol, že počet užívateľov drog vo svete sa za uplynulé desaťročie výrazne zvýšil. Upozornil najmä na vzostup syntetických drog, ako sú metamfetamín, fentanyl a rad nedávno vyvinutých chemických látok, ktoré sa dostali na trh. Ich výroba je "lacná, jednoduchá a rýchla" a radikálne zmenila trhy s nelegálnymi drogami.



Sousa povedal, že portugalské úrady potrebujú viac prostriedkov na zvládnutie náporu, keďže Portugalsko je pre svoju polohu na juhozápade Európy kľúčovým vstupným bodom pre drogy smerujúce na európsky trh.