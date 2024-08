Portugalsko posiela do eurokomisie exministerku financií

Brusel 28. augusta (TASR) - Portugalská stredopravá vláda v stredu nominovala na post európskeho komisára bývalú ministerku financií Mariu Luis Albuquerqueovú, ktorá pred desiatimi rokmi viedla úsporné opatrenia po prijatí medzinárodného balíka pomoci pod dohľadom EÚ. S odvolaním sa na správu tlačovej agentúry Reuters o tom informuje spravodajca TASR.



Albuquerqueová mala v rokoch 2013 – 2015 za úlohu dať do poriadku verejné financie a jej meno sa v Portugalsku spája s bolestivými úspornými opatreniami, akými sú znižovanie miezd a dôchodkov.



Kandidatúru Albuquerqueovej oficiálne potvrdil premiér Luis Montenegro. Nešpecifikoval, aké portfólio v exekutíve EÚ by Portugalsko chcelo mať, podľa Reuters sa pravdepodobne bude uchádzať o ekonomickú agendu.



V súčasnej Európskej komisii Portugalsko zastupuje Elisa Ferreirová, ktorá má na starosti reformy a politiku súdržnosti.



Nominácia Albuquerqueovej vychádza v ústrety výzve predsedníčky Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej, aby vlády členských štátov EÚ predložili do kolégia komisárov aj ženské kandidátky. Zatiaľ dostala z členských krajín 24 mien, medzi ktorými je 16 mužov a sedem žien.



Von der Leyenová chce, aby Malta zmenila svojho mužského kandidáta na post eurokomisára a nahradila ho ženou, uviedol v utorok maltský denník Times of Malta. Ženskú nominantku by ešte mohlo predložiť aj Bulharsko, prípadne Belgicko, čo znamená, že v budúcej eurokomisii by bolo deväť alebo desať žien.



Šéfka EK očakáva všetky nominácie do 30. augusta, potom začne prideľovať politické portfóliá. Každého z ňou odobrených eurokomisárok a eurokomisárov koncom septembra a začiatkom októbra vypočujú špecializované výbory Európskeho parlamentu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)