< sekcia Zahraničie
Portugalsko poskytlo USA základňu na Azorách vo vojne s Iránom
A to pod podmienkou, že lietadlá USA nebudú nasadené do bombardovania civilnej infraštruktúry.
Autor TASR
Lisabon 8. apríla (TASR) - Portugalsko umožnilo americkým lietadlám využívať svoju leteckú základňu na Azorských ostrovoch a prelety ponad svoje územie pod podmienkou, že nebudú nasadené do bombardovania civilnej infraštruktúry. V niekoľkých prípadoch bolo pristátie aj odmietnuté, uviedol v utorok minister zahraničných vecí Paulo Rangel. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Spojené štáty podľa Rangela portugalskú podmienku dodržali v duchu „verného partnerstva“ medzi dvomi členskými štátmi NATO. Od začiatku vojny USA a Izraela s Iránom povolil Lisabon 76 pristátí amerických lietadiel na základni Lajes na Azorách v Severnom Atlantickom oceáne a 25 preletov cez svoj vzdušný priestor. Na základni sídli 65. letecká peruť amerických vzdušných síl.
Španielsko, Francúzsko, Taliansko či Rakúsko zamietli americkým lietadlám požiadavku o prístup na základne alebo prelety ponad ich územie v súvislosti s vojnou v Iráne.
Európske krajiny tiež odmietli vyslať námorné sily na pomoc s otvorením Hormuzského prielivu, čo podráždilo prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý následne vyhlásil, že vážne uvažuje o vystúpení jeho krajiny z NATO.
Portugalsko podľa Rangela udeľuje povolenie na využívanie svojej základne na vojenské akcie v prípade, ak došlo k útoku na Spojené štáty, a to za predpokladu, že reakcia bude „nevyhnutná a primeraná“ a nebude zameraná na civilistov.
„Portugalská vláda vždy dbala na transparentnosť v tejto veci. My oznamujeme, kedy vydávame povolenie, a keď prelietavajú americké lietadlá, ostatné európske vlády postupujú podľa vlastného uváženia,“ vysvetlil šéf diplomacie.
Irán, Spojené štáty a ich spojenci v noci na stredu súhlasili s návrhom Pakistanu na okamžité dvojtýždňové prímerie vo vojne na Blízkom východe. Dohoda zahŕňa aj otvorenie Hormuzského prielivu, cez ktorý bude plavba podľa Teheránu prebiehať v koordinácii s iránskou armádou a s „náležitým zohľadnením technických obmedzení“.
