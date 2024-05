Portugalsko poskytne Ukrajine vojenskú pomoc 126 miliónov eur

Lisabon 28. mája (TASR) - Portugalsko poskytne tento rok Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote prinajmenšom 126 miliónov eur. Vyplýva to z dohody, ktorú v utorok v Lisabone podpísali ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj s portugalským premiérom Luísom Montenegrom, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Bilaterálna bezpečnostná dohoda sa týka nasledovných desiatich rokov a je obdobná, ako rozsiahlejšie dohody, ktoré Zelenskyj podpísal v pondelok so Španielskom a v utorok s Belgickom.



Ukrajinský prezident okrem toho v Lisabone vyzval medzinárodné spoločenstvo, aby nepoľavovalo v pozornosti čo sa týka ruskej invázie na Ukrajinu. Dodal pritom, že akékoľvek známky unavenosti z konfliktu nahrávajú v tomto smere ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.



Vojna na Ukrajine už presiahla dva roky a Kyjev zažíva aj odklady dodávok nevyhnutnej vojenskej pomoci zo Západu. Zelenskyj tak teraz nalieha na partnerov Kyjeva, aby Ukrajinu nenechali upadnúť do úzadia v rámci svetovej agendy.



"Pre Ukrajincov je veľmi dôležité, aby svet nebol vyčerpaný... aby pochopil, že ho nemôže unaviť vojna, ktorú začal agresor," povedal ukrajinský prezident. "Inak nebude existovať žiadna spravodlivosť, inak sa svet zmení, inak ho zmenia ľudia ako Putin," dodal.