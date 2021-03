Portugalsko pošle do Mozambiku 60 vojakov na pomoc tamojšej armáde

Lisabon 30. marca (TASR) - Zhruba 60 vojakov pošle Portugalsko do Mozambiku v súvislosti s nedávnym útokom teroristickej organizácie Islamský štát na tamojšie pobrežné mesto Palma, ktorý si vyžiadal desiatky obetí. Ešte v pondelok večer to oznámil portugalský minister zahraničných vecí Augusto Santos Silva, napísala v utorok agentúra AFP.



Cieľom vojakov, ktorí by mali do Mozambiku odletieť v priebehu nasledujúcich týždňov, bude pomoc pri výcviku špeciálnych jednotiek armády, povedal Silva v rozhovore pre portugalskú verejnoprávnu televíziu RTP. Mozambik je bývalou portugalskou kolóniou, ktorá si nezávislosť vydobyla v roku 1975.



Islamský štát v pondelok oznámil, že obsadil mesto Palma na severovýchode Mozambiku pri hraniciach s Tanzániou. Džihádisti zaútočili na toto mesto minulý týždeň v stredu. Po dvoch dňoch bojov ho ovládli v piatok večer. Pred bojmi z neho utiekli tisíce ľudí, uviedol v nedeľu hovorca ministerstva obrany.



Útok džihádistov už odsúdili OSN aj USA. Hovorca amerického Pentagónu John Kirby v noci na utorok navyše uviedol, že Spojené štáty sú "odhodlané spolupracovať s vládou Mozambiku v boji proti Islamskému štátu". Odmietol však poskytnúť podrobnosti o tom, ako USA pracujú na pomoci Mozambiku v boji proti islamistickým fundamentalistom.



Francúzsky ropný gigant Total a americká spoločnosť ExxonMobil budujú v bezprostrednej blízkosti mesta Palma miliardový projekt na ťažbu skvapalneného zemného plynu, pripomína AFP.