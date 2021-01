Portugalsko pozastaví letecké spojenie s Britániou pre mutáciu vírusu

Lisabon 22. januára (TASR) - Portugalský premiér António Costa vo štvrtkovom televíznom prejave oznámil, že lety do Británie i v opačnom smere budú od soboty pozastavené s cieľom zastaviť šírenie novej mutácie koronavírusu, ktorý po prvý raz detegovali vlani v decembri v Británii. Informovala o tom agentúra DPA.



Tieto dopravné opatrenia majú podľa slov predsedu portugalskej vlády "znížiť riziko prenosu tohto variantu (vírusu)". Oznámenie prišlo po mimoriadnom zasadnutí tamojšej vlády, kde sa jej členovia zaoberali otázkou zatvorenia škôl vzhľadom na stúpajúci počet infikovaných. Medzi opatrenia, o ktorých vládny kabinet rokoval, patrí podľa miestnych médií napríklad zatvorenie univerzít i centier dennej starostlivosti, čo by mohlo začať platiť už od piatka. Objavujú sa i výzvy na odklad prezidentských volieb, ktoré sú naplánované na nedeľu.



Portugalsko v stredu zaznamenalo za 24 hodín rekordný nárast nakazených - pribudlo 14.647 prípadov. Vo štvrtok sa počet nakazených zvýšil o ďalších 13.544. Podľa premiéra má až 20 percent nových pozitívne testovaných osôb britskú mutáciu vírusu. Tamojšie zdravotnícke úrady predtým vo štvrtok uviedli, že ich je 13 percent.



Za 14 dní hlásili v Portugalsku podľa Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) 1215 nakazených na 100.000 obyvateľov. Horšie na tom boli v tomto smere len dve krajiny: Írsko (1444 nakazených) a Česko (1362 nakazených).



Koronavírus si vyžiadal v Portugalsku už 9686 obetí na životoch. Od minulého piatka platí v krajine lockdown: zatvorené sú všetky obchody, ktoré nepredávajú tovar každodennej spotreby aj reštaurácie. Ľudia smú svoje domovy opustiť len z opodstatnených dôvodov a zamestnanci musia, ak je to možné, pracovať z domu.