Portugalsko pre napätie zatvára svoje veľvyslanectvo v Iráne
Autor TASR
Lisabon 15. januára (TASR) - Portugalsko vo štvrtok oznámilo dočasné zatvorenie svojho veľvyslanectva v iránskej metropole Teherán. Portugalské ministerstvo zahraničných vecí toto rozhodnutie odôvodnilo „napätou situáciou“ v Iráne. Zároveň odporučilo svojim občanom, aby do islamskej republiky necestovali. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Rezort diplomacie vo vyhlásení objasnil, že osem občanov Portugalska už odišlo z Iránu a ďalší sa na odchod pripravujú. Desať osôb s portugalským pasom vrátane siedmich s dvojakým občianstvom sa rozhodlo zotrvať v Iráne.
O zatvorení svojho veľvyslanectva v Teheráne rozhodlo Portugalsko v stredu. Deň predtým si ministerstvo zahraničných vecí predvolalo iránskeho veľvyslanca, aby mu tlmočilo svoj protest proti násilnému potláčaniu protestov v Iráne. Rezort tiež vyzval iránsku vládu, aby rešpektovala práva Iráncov.
Portugalský minister zahraničných vecí Paulo Rangel v príspevku na sieti X uviedol, že Portugalsko je pripravené pripojiť sa k možnému koordinovanému sprísneniu sankcií proti Iránu zo strany Európskej únie.
V Iráne už od 28. decembra prebiehajú rozsiahle demonštrácie, pri ktorých dochádza k tvrdým zásahom voči protestujúcim zo strany bezpečnostných zložiek. Nórska mimovládna organizácia Iran Human Rights (IHR) tvrdí, že počas demonštrácií v Iráne bezpečnostné zložky zabili najmenej 3428 ľudí a ďalších viac ako 10.000 zadržali.
Taliansko, Poľsko a Španielsko v súvislosti s protestmi vyzvali svojich občanov na odchod z Iránu. Fínsko a Španielsko si predvolali iránskych veľvyslancov, ktorým tlmočili odmietavý postoj voči zásahom bezpečnostných zložiek proti demonštrantom.
