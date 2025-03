Portugalský prezident: Predčasné parlamentné voľby budú 18. mája

Lisabon 13. marca (TASR) - Portugalský prezident Marcelo Rebelo vo štvrtok oznámil, že predčasné parlamentné voľby sa uskutočnia 18. mája. Budú to už tretie parlamentné voľby v krajine za posledné tri roky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Menšinovej vláde premiéra Luísa Montenegru v utorok večer parlament vyjadril nedôveru. Prezident Rebelo následne rokoval o riešení vnútropolitickej krízy s politickými stranami vrátane premiérovej Demokratickej aliancie (AD), opozičných socialistov (PS) a pravicovo-populistickej strany Chega (Stačilo). Vyhlásenie nových volieb prezidenta potom označil za najlepšie riešenie situácie v krajine.



Portugalská vláda požiadala v parlamente o vyslovenie dôvery s cieľom "rozptýliť neistotu" počas politickej krízy vyvolanej podnikaním Montenegrovej rodiny. Opozícia ho preto obviňuje z konfliktu záujmov. Montenegro vinu odmieta a v predčasných voľbách chce opätovne kandidovať.



Prieskum verejnej mienky zverejnený v utorok v novinách Diário de Notícias naznačil, že PS by voľby vyhrala s 30,8 percentami, AD by mala necelých 26 percent a Chega približne 17 percentami hlasov.