Portugalsko predĺžilo núdzový stav, začína však s uvoľňovaní opatrení

Lisabon 11. marca (TASR) - Portugalsko predĺžilo vo štvrtok do konca marca núdzový stav zavedený v krajine v snahe obmedziť šírenie nového koronavírusu. Vláda však v rovnakom čase oznámila, že od pondelka 15. marca zavádza očakávaný plán postupného zrušenia prísnych protipandemických opatrení platných od polovice januára, píšu agentúry AFP a Reuters.



Od budúceho pondelka sa v Portugalsku otvoria materské a základné školy. Od rovnakého dňa budú môcť otvoriť aj kaderníctva, kníhkupectvá a knižnice. Stredné školy, múzeá a vonkajšie sedenia v reštauráciách a kaviarňach sa otvoria o dva týždne neskôr, píše AFP.



Vláda však musí v rámci plánu postupného uvoľňovania napredovať "opatrne", vyjadril sa premiér António Costa na tlačovej konferencii. Dodal, že úspešnosť tohto plánu bude vláda hodnotiť každých 15 dní.



Univerzity a divadlá sa otvoria v polovici apríla. V rovnakom čase vláda plánuje povoliť reštauráciám usádzať svojich hostí aj v interiéri, avšak za podmienky, že za stolom budú sedieť najviac štyria ľudia.



Portugalská vláda očakáva, že hromadné podujatia by sa opäť mohli začať konať od 3. mája, avšak za dodržania určitých podmienok, ktoré nateraz bližšie nešpecifikovala, približujú agentúry.



Kontroly na pozemných hraniciach so Španielskom zostávajú v platnosti až do Veľkej noci, vyjadril sa premiér. Portugalsko zároveň bude požadovať negatívny výsledok testu a nariadi povinnú karanténu pre cestujúcich z Británie, Brazílie a Južnej Afriky z dôvodu šírenia nových, nákazlivejších variantov vírusu, približuje Reuters.



V Portugalsku bol lockdown zavedený 15. januára, pričom boli zatvorené školy a všetky obchody s výnimkou potravín či lekární. Situácia v krajine bola vtedy najhoršia od začiatku pandémie, pričom Portugalsko bolo z hľadiska nových prípadov a úmrtí najpostihnutejšou krajinou na svete. Počty novoinfikovaných a úmrtí spojených s koronavírusom však odvtedy výrazne poklesli.



Portugalsko doteraz eviduje 16.635 úmrtí na COVID-19 a 812.575 prípadov nákazy.