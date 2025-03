Portugalský prezident po páde vlády rokoval o nových voľbách

Lisabon 12. marca (TASR) - Portugalský prezident Marcelo Rebelo v stredu rokoval s politickými lídrami o prípadnom usporiadaní nových parlamentných volieb. Menšinovej vláde premiéra Luísa Montenegru v utorok večer parlament vyjadril nedôveru. Podľa Montenegru sú nové voľby najpravdepodobnejší scenár, píše TASR podľa správ agentúry AFP.



Prezident Rebelo v stredu viedol predbežné rozhovory s portugalskými politikmi vrátane Montenegru a jeho Demokratickej aliancie (AD), lídrami opozičných socialistov (PS) a pravicovo-populistickej strany Chega (Stačilo) a ďalšími.



Rokovania budú prebiehať aj vo štvrtok a finálne rozhodnutie prezident oznámi vo štvrtok večer alebo v piatok. Má právomoc okrem vypísania nových volieb poveriť vytvorením vlády aj iného politika.



Montenegro v stredu po rokovaniach uviedol, že nové voľby sú najviac pravdepodobné riešenie súčasnej politickej situácie. Boli by to tretie parlamentné voľby za posledné tri roky.



Prezident Rebelo už predbežne avizoval ich možný termín 11. alebo 18. mája. "Sú vytvorené všetky podmienky na to, aby sa (voľby) konali 11. mája," potvrdil v stredu.



Prieskum verejnej mienky zverejnený v utorok v novinách Diário de Notícias naznačil, že PS by voľby vyhrala s 30,8 percentami, AD by mala necelých 26 percent a Chega približne 17 percentami hlasov.



Portugalská vláda požiadala v parlamente o vyslovenie dôvery s tým, že je potrebné "rozptýliť neistotu" počas politickej krízy sústredenej okolo predsedu vlády Montenegra.



Opozícia obviňuje premiéra z konfliktu záujmov v prípade poradenskej a realitnej spoločnosti, ktorú vlastní jeho rodina. Montenegro vinu odmieta a v predčasných voľbách chce opätovne kandidovať.