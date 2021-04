Portugalsko ruší zastavenie letov z Británie a Brazílie

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Lisabon 16. apríla (TASR) - Portugalsko zruší pozastavenie letov do a z Británie aj Brazílie, ak to budú "". Krajina zároveň pokračuje v uvoľňovaní obmedzení proti šíreniu ochorenia COVID-19. V piatok to oznámilo ministerstvo vnútra, na ktoré sa odvolala tlačová agentúra AFP.Premiér António Costa vo štvrtok večer vyhlásil, že Portugalsko od pondelka 19. apríla začne s treťou fázou postupného rušenia obmedzení zavedených po tom, ako krajinu v januári zasiahla silná vlny nákaz koronavírusom.Ministerstvo spresnilo, že "" sú tie, ktoré sú "".Kontroly na hranici so Španielskom sa budú vykonávať ešte ďalšie dva týždne.Portugalsko bude naďalej vyžadovať od návštevníkov krajín, kde je miera nákazy vyše 500 prípadov na 100.000 obyvateľov, aby išli na dva týždne do karantény.Medzi týmito krajinami sú Brazília a Juhoafrická republika (JAR), ale tiež Francúzsko a Holandsko.Cestovanie z krajín, kde je miera nákazy nad 150 prípadov na 100.000 obyvateľov - ako Španielsko, Nemecko a Taliansko -, je takisto obmedzené len na "", uviedlo ministerstvo.Všetci pasažieri prichádzajúci do Portugalska letecky musia stále predložiť negatívny PCR test.Okrem asi desiatich okresov bude Portugalsko ďalej uvoľňovať obmedzenia, ako to aj plánovalo - od pondelka sa znovu otvoria reštaurácie, nákupné centrá, stredné školy a univerzity.Je to tretia zo štyroch fáz postupného rušenia obmedzení, ktoré sa začalo v polovici marca po dvoch mesiacoch všeobecného lockdownu, ktorý mal zastaviť tretiu vlnu koronavírusu.Počet nových prípadov ochorenia covid zistených v Portugalsku každý deň sa ustálil na približne 500 infikovaných denne.Na vrchole vlny koncom januára bolo nových denných prípadov pritom až takmer 13.000. Počet hospitalizovaných s covidom klesol prvýkrát od septembra na menej než 500 pacientov.