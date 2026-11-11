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Portugalsko sa pripravuje na tlakovú níž Charles
Tlaková níž Charles v utorok neskoro večer minula portugalský ostrov Madeira v Atlantickom oceáne a smeruje k pevnine Pyrenejského polostrova.
Autor TASR
Lisabon 11. novembra (TASR) - Portugalsko sa pripravuje na tlakovú níž Charles, ktorá má v stredu ráno doraziť na jeho pevninu a priniesť výdatné dažde a silný vietor. V stredu budú zatvorené školy a nepotrebné služby, zrušený bude aj druhý deň technologickej konferencie Web Summit. Vláda občanov varovala, aby situáciu nepodcenili a zostali v čo najväčšej miere doma. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Minister vnútra Luis Neves upozornil, že Portugalsko čaká pravdepodobne „absolútne mimoriadny deň“, počas ktorého bude potrebná aj záchranná pomoc. V ôsmich portugalských regiónoch vrátane hlavného mesta Lisabon platí najvyšší stupeň výstrahy pred extrémnym počasím. Do pohotovosti boli uvedené všetky záchranné zložky a armádne jednotky.
Tlaková níž Charles v utorok neskoro večer minula portugalský ostrov Madeira v Atlantickom oceáne a smeruje k pevnine Pyrenejského polostrova. Podľa predpovedí tam môže spôsobiť nárazy vetra s rýchlosťou až 140 kilometrov za hodinu a tiež prívalové dažde.
„Nepodceňujte nebezpečenstvo a riziká spojené s týmito extrémnymi poveternostnými javmi,“ odkázal občanom portugalský premiér Luis Montenegro.
V období od 22. januára do 16. februára zasiahlo Portugalsko šesť po sebe idúcich búrok, ktoré si podľa úradov vyžiadali najmenej sedem obetí. Niektoré miestne médiá uvádzajú až približne trojnásobný počet mŕtvych.
Portugalsko a susedné Španielsko sú už od nedele sužované výdatnými dažďami, ktoré priniesla tlaková níž Bruna. Vo viacerých oblastiach sú hlásené záplavy. V utorok bolo zo španielskej obce Piedralaves evakuovaných približne 3000 ľudí pre obavy z možného pretečenia priehrady Horcajo.
Španielska meteorologická agentúra AEMET varovala, že v niektorých častiach provincií Cáceres a Ávila, v ktorej sa nachádza obec Piedralaves, môže v utorok a stredu za 12 hodín spadnúť viac ako 120 milimetrov zrážok, čo zvyšuje riziko povodní. Ostrov La Palma môže zase zasiahnuť vietor s rýchlosťou presahujúcou 130 kilometrov za hodinu.
Minister vnútra Luis Neves upozornil, že Portugalsko čaká pravdepodobne „absolútne mimoriadny deň“, počas ktorého bude potrebná aj záchranná pomoc. V ôsmich portugalských regiónoch vrátane hlavného mesta Lisabon platí najvyšší stupeň výstrahy pred extrémnym počasím. Do pohotovosti boli uvedené všetky záchranné zložky a armádne jednotky.
Tlaková níž Charles v utorok neskoro večer minula portugalský ostrov Madeira v Atlantickom oceáne a smeruje k pevnine Pyrenejského polostrova. Podľa predpovedí tam môže spôsobiť nárazy vetra s rýchlosťou až 140 kilometrov za hodinu a tiež prívalové dažde.
„Nepodceňujte nebezpečenstvo a riziká spojené s týmito extrémnymi poveternostnými javmi,“ odkázal občanom portugalský premiér Luis Montenegro.
V období od 22. januára do 16. februára zasiahlo Portugalsko šesť po sebe idúcich búrok, ktoré si podľa úradov vyžiadali najmenej sedem obetí. Niektoré miestne médiá uvádzajú až približne trojnásobný počet mŕtvych.
Portugalsko a susedné Španielsko sú už od nedele sužované výdatnými dažďami, ktoré priniesla tlaková níž Bruna. Vo viacerých oblastiach sú hlásené záplavy. V utorok bolo zo španielskej obce Piedralaves evakuovaných približne 3000 ľudí pre obavy z možného pretečenia priehrady Horcajo.
Španielska meteorologická agentúra AEMET varovala, že v niektorých častiach provincií Cáceres a Ávila, v ktorej sa nachádza obec Piedralaves, môže v utorok a stredu za 12 hodín spadnúť viac ako 120 milimetrov zrážok, čo zvyšuje riziko povodní. Ostrov La Palma môže zase zasiahnuť vietor s rýchlosťou presahujúcou 130 kilometrov za hodinu.