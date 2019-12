Portugalsko, Španielsko a Francúzsko hlásia po víchriciach mŕtvych

Madrid 22. decembra (TASR) - Na deväť stúpol v nedeľu počet obetí silných víchric, ktoré udreli na Španielsko, Portugalsko a Francúzsko. Informovala o tom agentúra AFP s tým, že meteorológovia predpovedali ďalšie zhoršenie počasia sprevádzané prudkým vetrom a intenzívnymi lejakmi.



V dôsledku víchric Elsa a Fabien, ktoré priniesli do Španielska, Portugalska a západného Francúzska silný vietor a dažde, došlo k rozvodneniu riek. Víchrice postŕhali elektrické vedenia a povyvracali stromy. Bez elektriny ostalo takmer 118.000 domácností. V juhoeurópskom regióne bola narušená železničná a letecká doprava.



Dve obete hlásia úrady z Portugalska a ďalších sedem zomrelo v Španielsku, ktoré nepriaznivé počasie zasiahlo najhoršie.



V sobotu sa už zoslabnutá víchrica Elsa presunula ponad Britániu. Namiesto nej však udrela víchrica Fabien, ktorá sa rýchlo presunula do regiónu Galícia v severozápadnom Španielsku. Živel sprevádzal vietor s rýchlosťou 170 kilometrov za hodinu, čo podľa španielskej spoločnosti Aena viedlo k zrušeniu 14 letov.



V Madride pre silný vietor uzavreli v sobotu osem mestských parkov. Španielske úrady podľa AFP v nedeľu informovali, že Fabien sa pohybuje pomerne rýchlo ďalej.



Francúzska meteorologická služba Météo-France vydala v sobotu s príchodom víchrice Fabien k atlantickému pobrežiu na juhozápade krajiny oranžovú výstrahu pre 15 regiónov.



Len pred necelým týždňom si víchor a záplavy vyžiadali v južnom Francúzsku tri obete na životoch a viacero zranených, pričom prerušili dodávky elektriny do približne 400.000 domácností.