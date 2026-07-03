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Portugalsko trápia lesné požiare, štyria ľudia utrpeli zranenia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Hovorca civilnej ochrany uviedol, že viac než 900 hasičov bojovalo s požiarom, ktorý vypukol v stredu v obci Vouzela v okrese Viseu. Traja hasiči a jeden civilista utrpeli popáleniny.

Autor TASR
Lisabon 3. júla (TASR) - Štyria ľudia vrátane hasičov utrpeli zranenia pri lesnom požiari na severe Portugalska, ktoré už tretí deň sužujú vysoké teploty, uviedol v piatok hasičský zbor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Hovorca civilnej ochrany uviedol, že viac než 900 hasičov bojovalo s požiarom, ktorý vypukol v stredu v obci Vouzela v okrese Viseu. Traja hasiči a jeden civilista utrpeli popáleniny.

Stovky záchranných zložiek bojujú aj s troma ďalšími požiarmi v severnom Portugalsku, kde má v niektorých oblastiach podľa predpovedí dosiahnuť teplota vzduchu až 44 stupňov Celzia.

Vzhľadom na vysoké teploty nariadila portugalská vláda opatrenia vrátane zákazu vstupu do lesov a obmedzenia používania niektorých typov strojov vo vidieckych oblastiach.
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