< sekcia Zahraničie
Portugalsko trápia lesné požiare, štyria ľudia utrpeli zranenia
Hovorca civilnej ochrany uviedol, že viac než 900 hasičov bojovalo s požiarom, ktorý vypukol v stredu v obci Vouzela v okrese Viseu. Traja hasiči a jeden civilista utrpeli popáleniny.
Autor TASR
Lisabon 3. júla (TASR) - Štyria ľudia vrátane hasičov utrpeli zranenia pri lesnom požiari na severe Portugalska, ktoré už tretí deň sužujú vysoké teploty, uviedol v piatok hasičský zbor. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Hovorca civilnej ochrany uviedol, že viac než 900 hasičov bojovalo s požiarom, ktorý vypukol v stredu v obci Vouzela v okrese Viseu. Traja hasiči a jeden civilista utrpeli popáleniny.
Stovky záchranných zložiek bojujú aj s troma ďalšími požiarmi v severnom Portugalsku, kde má v niektorých oblastiach podľa predpovedí dosiahnuť teplota vzduchu až 44 stupňov Celzia.
Vzhľadom na vysoké teploty nariadila portugalská vláda opatrenia vrátane zákazu vstupu do lesov a obmedzenia používania niektorých typov strojov vo vidieckych oblastiach.
Hovorca civilnej ochrany uviedol, že viac než 900 hasičov bojovalo s požiarom, ktorý vypukol v stredu v obci Vouzela v okrese Viseu. Traja hasiči a jeden civilista utrpeli popáleniny.
Stovky záchranných zložiek bojujú aj s troma ďalšími požiarmi v severnom Portugalsku, kde má v niektorých oblastiach podľa predpovedí dosiahnuť teplota vzduchu až 44 stupňov Celzia.
Vzhľadom na vysoké teploty nariadila portugalská vláda opatrenia vrátane zákazu vstupu do lesov a obmedzenia používania niektorých typov strojov vo vidieckych oblastiach.