Portugalsko uvoľňuje pravidlá pre vstup z krajín EÚ

Lisabon 16. mája (TASR) - Návštevníci z krajín Európskej únie (EÚ) s relatívne dobrou epidemickou situáciou môžu od pondelka (17. 5.) opäť cestovať do Portugalska.



Lisabon totiž nepredĺžil doteraz platné reštrikcie pre vstup do krajiny týkajúce sa občanov z krajín EÚ so 14-dňovou incidenciou menej ako 500. V sobotu (15. 5.) o tom informovalo portugalské ministerstvo vnútra. Uvoľnenie sa tiež týka pridružených krajín schengenského priestoru, ako sú Nórsko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko a Island rovnako ako Británie.



Všetci návštevníci starší ako 2 roky však stále musia predložiť negatívny PCR test, ktorý nesmie byť starší než 72 hodín. Krajín s viac než 500 infekciami novým koronavírusom na 100.000 obyvateľov sa toto uvoľnenie netýka. Medzi ne patria Chorvátsko, Cyprus, Litva, Holandsko a Švédsko. Občania týchto krajín môžu minimálne do konca mája pricestovať do Portugalska len v prípade opodstatneného dôvodu.