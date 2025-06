Portugalsko uzavrelo veľvyslanectvo v Iráne

Lisabon 17. júna (TASR) – Portugalsko dočasne uzavrelo svoje veľvyslanectvo v Teheráne, oznámil v utorok minister zahraničných vecí Paulo Rangel. Rozhodnutie odôvodnil „vážnosťou súčasnej situácie“ v čase vyostrujúceho sa konfliktu medzi Iránom a Izraelom. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



„Toto uzavretie bude dočasné. Dôjde k stiahnutiu do inej krajiny, kde máme veľvyslanectvo. A hneď, ako to bude možné, sa veľvyslanectvo v Teheráne znovu otvorí,“ povedal Rangel novinárom v Lisabone.



Z Iránu podľa neho v utorok evakuovali siedmich portugalských občanov. Ešte v nedeľu sa do vlasti vrátili ďalší piati, uviedlo pre AFP portugalské ministerstvo zahraničných vecí.



Rangel doplnil, že vláda rieši 130 žiadostí od občanov, ktorí chcú odísť z Izraela. Ide prevažne o ľudí prechádzajúcich cez túto krajinu, turistov alebo pracovníkov. V Izraeli sa nachádza aj niekoľko tisíc Portugalčanov, ktorí si podľa ministra „nateraz“ neželajú odísť.