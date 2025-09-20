< sekcia Zahraničie
Portugalsko uzná Palestínu ako samostatný štát
Palestínsky štát v súčasnosti uznáva približne tri štvrtiny zo 193 členských štátov OSN.
Autor TASR
Lisabon 20. septembra (TASR) – Portugalsko v nedeľu oficiálne uzná palestínsky štát, oznámilo v piatok portugalské ministerstvo zahraničných vecí. Stane sa tak pred Valným zhromaždením OSN, kde má rovnaký krok podniknúť približne desať ďalších krajín, informuje agentúra AFP.
Veľká Británia, Kanada a Francúzsko patria medzi ďalšie západné štáty, ktoré plánujú uznať Palestínu ako štát počas zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa koná v čase pokračujúcej vojenskej kampane Izraela proti hnutiu Hamas v Pásme Gazy.
Lisabon už v júli avizoval svoj zámer uznať Palestínu, pričom ako dôvody uviedol „mimoriadne znepokojujúci vývoj konfliktu“, humanitárnu krízu a opakované hrozby Izraela anexiou palestínskych území.
„Ministerstvo zahraničných vecí potvrdzuje, že Portugalsko uzná palestínsky štát... oficiálne vyhlásenie o uznaní bude zverejnené v nedeľu 21. septembra,“ uvádza sa vo vyhlásení zverejnenom na internetovej stránke rezortu diplomacie.
Izrael ostro kritizuje snahy o medzinárodné uznanie Palestíny a tvrdí, že ide o odmenu pre Hamas za útok zo 7. októbra 2023, ktorý spustil vojnu v Gaze.
Stupňujúca sa humanitárna kríza v Pásme Gazy - kde OSN varuje pred hroziacim hladomorom v meste Gaza - však presvedčila aj niektorých dlhoročných spojencov Izraela, aby pristúpili k uznaniu palestínskeho štátu.
V piatok ráno poradca francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona uviedol, že uznať Palestínu plánujú aj Andorra, Austrália, Belgicko, Luxembursko, Malta a San Maríno.
Od pondelka sa budúcotýždňové zasadnutie Valného zhromaždenia OSN v New Yorku zameria na otázku tzv. dvojštátneho riešenia dlhodobého izraelsko-palestínskeho konfliktu.
