Portugalsko v čase pandémie udeľuje migrantom povolenia na pobyt

Lisabon/Madrid 29. marca (TASR) - Portugalsko reaguje na koronavírusovú krízu okrem iného zrýchleným udeľovaním povolení na pobyt všetkým migrantom, ktorí sa dosiaľ zdržiavali v tejto krajine ilegálne. Hlavným cieľom je umožniť týmto osobám bezplatné využívanie verejného systému zdravotníctva a sociálnych služieb, informovala v nedeľu tlačová agentúra APA.



Opatrenie Portugalska je v protiklade so situáciou v susednom Španielsku, kde pravicoví populisti požadujú od vlády, aby v čase krízy odobrala ilegálnym migrantom právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť.



Portugalská socialistická vláda premiéra Antónia Costu vychádza v ústrety migrantom, ale iba v prípadoch, keď už mali podanú žiadosť o povolenie pobytu. "V tejto chvíli je dôležité chrániť a zaručiť predovšetkým základné práva najslabších členov spoločnosti," vysvetlil minister vnútra Eduardo Cabrita pre denník Público.



S platným povolením na pobyt si môžu migranti v Portugalsku nárokovať aj štátnu podporu, ktorú vláda schválila v rámci protikrízových opatrení. Týka sa to predovšetkým zhruba 150.000 Brazílčanov, ktorí pracujú v Portugalsku sčasti "načierno" v stavebnom a poľnohospodárskom sektore.



Podľa údajov vlády získalo vlani povolenie na pobyt približne 135.000 z 580.000 migrantov žijúcich v Portugalsku.



Portugalské úrady zaznamenali do nedele 5962 prípadov nakazenia novým koronavírusom a 119 súvisiacich úmrtí. Prezident Marcelo Rebelo de Sousa v súvislosti s koronavírusovou pandémiou vyhlásil už pred desiatimi dňami výnimočný stav a varoval, že krajina stojí pred "nebývalou výzvou".