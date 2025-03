Portugalsko váha s nákupom stíhačiek F-35 pre politiku USA

Lisabon 15. marca (TASR) - Portugalsko by pre "nepredvídateľnosť" politiky amerického prezidenta Donalda Trumpa mohlo nahradiť svoje starnúce stíhačky F-16 americkej výroby európskymi stíhačkami. Oznámilo to v piatok ministerstvo obrany. Portugalské vzdušné sily však pôvodne odporúčali kúpu amerických F-35. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters a portálu Politico.



Minister obrany Nuno Melo povedal, že dôvodom, prečo krajina zvažuje, že nekúpi americké F-35, je nepredvídateľnosť Trumpovej politiky voči Severoatlantickej aliancii a Európe.



"Nedávny postoj USA v kontexte NATO a medzinárodného geostrategického rozmeru nás núti premýšľať, aké sú najlepšie možnosti, pretože predvídateľnosť našich spojencov je faktor, s ktorým treba rátať," uviedol minister obrany.



Trump žiada, aby európski členovia NATO zvýšili svoje výdavky na obranu zo súčasných dvoch percent HDP na päť, a spochybnil dominantné financovanie NATO zo strany USA, pripomína Reuters.



"Tento náš spojenec, ktorý sa desaťročia správal predvídateľne, by mohol zaviesť obmedzenia týkajúce sa používania, údržby, komponentov a všetkého, čo súvisí s prevádzkou lietadiel," dodal Melo. Tvrdí, že existuje niekoľko možností, ktoré je potrebné zvážiť, najmä v kontexte európskej výroby.



Podľa ministerstva obrany Melo nevylučuje potenciálnu kúpu lietadiel F-35, no uvažuje sa o nich spolu s "rôznymi modelmi dostupnými v Európe".



"Súčasný geopolitický kontext ukazuje potrebu posilniť európsky pilier obrany NATO, čo zahŕňa aj posilnenie príslušnej výroby v oblasti obrany," uviedlo v piatok ministerstvo.



Európska komisia chce, aby členské krajiny EÚ načrtli svoje najnaliehavejšie obranné potreby a spustili "rozsiahle celoeurópske vlajkové projekty", ktoré by Európe umožnili brániť sa proti prípadnému ruskému útoku. EK tvrdí, že podľa možností by sa malo nakupovať európske vybavenie, píše Reuters.