Vyšetrovanie korupcie ohľadom portugalského expremiéra Costu pokračuje

Lisabon 9. júla (TASR) - Vyšetrovanie prípadu korupcie, ktoré viedlo k rezignácii portugalského expremiéra a budúceho predsedu Európskej rady Antónia Costu, stále pokračuje a nie je známe, kedy sa skončí. Uviedla to v pondelok večer portugalská generálna prokuratúra, informuje TASR s odvolaním sa na tlačovú agentúru Reuters.



Costa (62) bol portugalským premiérom od roku 2015. Z premiérskeho postu rezignoval vlani v novembri z dôvodu vyšetrovania korupcie v jeho vládnom kabinete. Expremiér poprel, že by z jeho strany došlo k pochybeniu. Dosiaľ nebol obvinený z protizákonného konania.



Prípad sa z veľkej časti rozpadol po tom, ako odvolací súd v Lisabone a portugalská obmudsmanka skonštatovali, že vyšetrovanie bolo založené na špekuláciách, nie na dôkazoch.



Prokuratúra nepotrebuje na vyšetrovanie presvedčivé dôkazy a je povinná ho vykonať bez ohľadu na to, na koho padne podozrenie. "Nikto nestojí nad zákonom," dodala.



Aj napriek rozhodnutiu odvolacieho súdu v Lisabone je vyšetrovanie otvorené a pokračuje, potvrdila generálna prokuratúra. To vyvolalo obavy, že by mohol byť ohrozený Costov nástup do funkcie predsedu Európskej rady, kde 1. decembra vystrieda Belgičana Charla Michela.



Od rezignácie Costu, ktorá viedla k predčasným voľbám, čelili prokurátori v Portugalsku kritike za to, že vyšetrovanie údajne viedli bez toho, aby mali k dispozícii presvedčivé dôkazy. Súd už zrušil obvinenia z korupcie voči niekoľkým osobám.