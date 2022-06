V Portugalsku sa začala konferencia OSN o stave oceánov

Lisabon 27. júna (TASR) - Dlho odkladaná environmentálna konferencia OSN o tom, ako obnoviť chradnúce zdravie svetových oceánov, sa v pondelok začala v portugalskom hlavnom meste Lisabon. Zúčastnia sa na nej tisícky politikov i odborníkov, informuje agentúra AFP.



Ľudstvo potrebuje zdravé oceány; produkujú 50 percent kyslíka, ktorý dýcha, pričom každý deň poskytujú základné bielkoviny a živiny miliardám ľudí. Oceány, ktoré pokrývajú viac než dve tretiny zemského povrchu, zároveň zmierňujú vplyv klimatických zmien na život na pevnine - avšak za vysokú cenu.



"Ešte len začíname chápať, do akej miery zmena klímy zničí zdravie oceánov," povedala Charlotte de Fontaubertová, globálna šéfka Svetovej banky (WB) pre "modré hospodárstvo".



Podľa Programu OSN pre životné prostredie (UNEP) situáciu zhoršuje nekonečný príval znečistenia; každú minútu sa do oceánov dostanú plasty v objeme jedného smetiarskeho vozidla.



Podľa správy Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) sa pri súčasných trendoch ročný objem plastového odpadu do roku 2060 takmer strojnásobí na jednu miliardu ton.



Odborníci odhadujú, že mikroplasty, ktoré sa nachádzajú v arktickom ľade i v rybách v najhlbších priekopách oceánu, zabijú ročne viac než milión morských vtákov a vyše 100.000 morských cicavcov. Na stole sú rôzne riešenia - od recyklácie až po globálne obmedzenie výroby plastov.



Rybolov bude tiež v centre pozornosti päťdňovej konferencie, ktorá sa pôvodne mala konať v apríli 2020. "Najmenej jedna tretina populácií voľne žijúcich rýb je nadmerne lovená, pričom chránených je menej ako desať percent rozlohy oceánov," uviedla Kathryn Matthewsová z americkej mimovládnej organizácie Oceana.



"Ničivé a nelegálne rybárske plavidlá beztrestne operujú v mnohých pobrežných vodách aj na otvorenom mori," dodala.



Na konferencii sa bude presadzovať aj moratórium na hlbinnú ťažbu vzácnych kovov potrebných na výrobu batérií do elektromobilov. Ďalšou témou budú "modré potraviny" - nové heslo pre zabezpečenie udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti morského zberu zo všetkých zdrojov.