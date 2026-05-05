Utorok 5. máj 2026
V Portugalsku zadržali 15 policajtov pre podozrenie z násilia

Putá, ilustračné foto 21.05.2024. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Lisabon 5. mája (TASR) - Portugalské úrady zadržali 15 policajtov podozrivých z týrania a zneužívania zraniteľných osôb v rámci širšieho vyšetrovania policajných postupov v krajine. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Vyšetrovanie viedlo celkovo k zadržaniu 24 policajtov vrátane najnovších 15 pre podozrenie zo „závažného mučenia, znásilnenia, zneužitia moci a závažného napadnutia“. Vyšetrovatelia vykonali v utorok približne 30 domových prehliadok a prehľadali aj dve policajné stanice v Lisabone, kde podľa všetkého došlo k porušeniu zákonov.

Podľa portugalských médií boli obeťami prevažne cudzinci bez dokladov, bezdomovci či užívatelia drog. Riaditeľ polície Luis Carrilho v pondelok vyhlásil, že voči prípadom nezákonného konania sa uplatňuje politika „nulovej tolerancie“. „Občania môžu naďalej dôverovať polícii,“ zdôraznil.
