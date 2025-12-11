< sekcia Zahraničie
Portugalsko zasiahol generálny štrajk proti zmenám zákonníka práce
Vydávanie správ vo štvrtok pozastavila tlačová agentúra Lusa, ktorej hlavným akcionárom je portugalský štát.
Lisabon 11. decembra (TASR) — V Portugalsku sa vo štvrtok konal prvý generálny štrajk po 12 rokoch, ktorý vyhlásili odbory na protest proti novému zákonníku práce. Spôsobil rozsiahle obmedzenia v pozemnej i leteckej doprave, prevádzke škôl, nemocníc a verejných službách. TASR o tom informuje s odvolaním sa na verejnoprávnu televíziu RTP.
Zasiahnuté boli aj niektoré súkromné podniky, napríklad firma Volkswagen Autoeuropa v Palmele, ktorá je stopercentnou dcérskou spoločnosťou koncernu Volkswagen.
Tiago Oliveira, líder najväčšieho odborového zväzu v Portugalsku CGTP, na tlačovej konferencii v Lisabone odmietol tvrdenie vlády o „bezvýznamnom" štrajku. Odhadol, že sa na ňom zúčastnili viac než tri milióny ľudí, čím sa podľa neho stal „jedným z najväčších v histórii, ak nie vôbec najväčším“.
Oliveira uviedol, že účasť na štrajku v súkromnom sektore je „historická“. „Stačí sa pozrieť na dnešný Lisabon, je to úplne opustené mesto,“ povedal. Opäť vyzval vládu Luísa Montenegra, aby stiahla pripravovanú reformu zákonníka práce.
Líder druhého najväčšieho odborového zväzu UGT Mário Mouro uviedol, že výsledky štrajku sú veľmi pozitívne a prekonali všetky očakávania. „Dúfam, že vláda im bude venovať pozornosť,“ konštatoval.
Generálny štrajk zvolali CGTP a UGT na protest proti navrhovanej revízii zákonníka práce. Išlo o ich prvú spoločnú akciu od júna 2013.
Vláda konzervatívneho premiéra Montenegra plánuje v zákonníku podľa agentúry DPA uskutočniť viac ako 100 zmien, ktoré ovplyvnia zmluvy na dobu určitú, prepúšťanie, minimálne dávky a úpravu pracovného času. Cieľom týchto zmien je zvýšiť produktivitu práce a konkurencieschopnosť, prispôsobiť sa meniacemu sa trhu práce – najmä v dôsledku digitalizácie – a vytvoriť viac pracovných miest.
CGTP a UGT naopak varujú, že plánované zmeny by viedli k zníženiu miezd a ich pomalšiemu rastu. Odmietajú dlhšie skúšobné doby a zjednodušenie prepúšťania a tvrdia, že flexibilnejší pracovný čas by pre zamestnancov predstavoval dodatočnú záťaž.
