Lisabon 25. júna (TASR) - Portugalsko zavádza prísnejšie pandemické opatrenia z dôvodu nárastu počtu prípadov, ktorý ohrozuje cestovný ruch počas leta. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Prísnejšie pravidlá budú v platiť v metropolitnej oblasti hlavného mesta Lisabon a v meste Albufeira regióne Algarve, ktoré patrí medzi vyhľadávané turistické destinácie. Úrady sa usilujú dostať pod kontrolu nárast v počte prípadov, ktorý ohrozuje letnú dovolenkovú sezónu.



Viac než polovicu prípadov v Lisabone tvorí nákazlivejší variant koronavírusu – variant delta –, ktorý po prvý raz zaznamenali v Indii.



Ľudia sa od piatka 15.00 h miestneho času do pondelka 06.00 h pri vstupe do oblasti Lisabonu budú musieť preukázať negatívnym testom na koronavírus alebo dokladom o očkovaní.



Reštaurácie, kaviarne a obchody predávajúce nepotravinový tovar budú musieť počas víkendu prevádzky zatvoriť o 15.30 h. Supermarkety a predajne s potravinami môžu byť otvorené do 19.00 h.



Portugalsko vo štvrtok zaznamenalo 1556 nových prípadov nákazy, čo je najväčší prírastok od februára. Krajina zaznamenala celkovo 869.879 prípadov nákazy a 17.079 úmrtí v spojitosti s ochorením COVID-19.