DOBRÁ SPRÁVA: Portugalsko zmiernilo podmienky vstupu do krajiny

Lisabon 7. februára (TASR) - Plne zaočkovaní ľudia, prípadne osoby, ktoré COVID-19 prekonali, nemusia od pondelka pri vstupe do Portugalska predkladať potvrdenia o negatívnom PCR teste. Informovala o tom agentúra DPA.



Predchádzajúce nariadenie platné od 1. decembra vyžadovalo od všetkých návštevníkov obľúbenej turistickej destinácie vo veku 12 rokov a viac, aby predložili doklad o negatívnom výsledku testu na covid. Po novom však na vstup stačí platný digitálny covidpas. Lisabon umožňuje vstup bez predchádzajúceho testu aj osobám, ktoré prekonali covid v uplynulých šiestich mesiacoch.



Núdzový stav zostane v krajine v platnosti najmenej do 22. marca. Neočkovaní a neprekonavší budú musieť aj naďalej predkladať potvrdenie o negatívnom výsledku testu pri vstupe do hotelov či reštaurácií.



Napriek rekordne rýchlemu šíreniu vírusu v Portugalsku je počet obetí omnoho menší ako pred rokom. Plne zaočkovaných je takmer 90 percent tamojšej populácie.