Portugalsko znovu zavádza lockdown, podľa premiéra potrvá mesiac

Lisabon 13. januára (TASR) - Portugalsko od piatku opätovne zavedie celoplošné karanténne opatrenia, tzv. lockdown. Dôvodom je zrýchlenie šírenia nákazy koronavírusom SARS-CoV-2, informoval v stredu portugalský premiér António Costa.



Na základe portugalských zákonov sa musia takéto reštrikcie prehodnotiť každých 15 dní. Costa sa však v stredu vyjadril, že lockdown s najväčšou pravdepodobnosťou potrvá mesiac, uvádza agentúra AFP.



"Nachádzame sa v najnebezpečnejšom okamihu (pandémie)," povedal na tlačovej konferencii Costa, ktorého citovala agentúra Reuters. "Pravidlá sú jednoduché: všetci by sme mali zostať doma," doplnil.



Pravidlá nového lockdownu budú podobné tomu predchádzajúcemu z marca, ktorý trval šesť týždňov. Všetky obchody a prevádzky poskytujúce služby sa budú musieť zatvoriť, výnimku dostanú len supermarkety, lekárne, banky a benzínové pumpy. Reštaurácie budú svojich zákazníkov môcť obslúžiť len prostredníctvom výdaja jedál "so sebou".



Rozdielom oproti nariadeniam z prvej vlny pandémie bude, že žiaci budú naďalej chodiť do škôl a neprejdú na dištančné vzdelávanie. Počas prvej vlny totiž na školách nezaznamenali významnú mieru šírenia nákazy, informoval Costa. Práca z domu však bude nariadená pre všetkých ľudí, ktorým ju výkon zamestnania umožňuje.



Pokuty za porušenie nariadení budú oproti minulosti dvojnásobné, aby sa zaistilo, že sa reštrikcie budú dodržiavať. Obmedzenia pohybu budú menej prísne 24. januára, v deň prezidentských volieb v Portugalsku, aby sa voliči mohli dostaviť k volebným urnám.



V Portugalsku doteraz zaočkovali zhruba 82.000 ľudí - prioritne sú očkovaní najmä zdravotníci pracujúci v tzv. prvej línii a klienti domov sociálnych služieb.



Od začiatku pandémie v tejto krajine zaznamenali vyše 507.000 prípadov nákazy a viac ako 8200 úmrtí.