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Portugalský parlament odmietol sporné reformy zákonníka práce

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vláda trvala na tom, že reformy sú nevyhnutné na oživenie portugalskej ekonomiky.

Autor TASR
Lisabon 19. júna (TASR) - Portugalský parlament v piatok odmietol návrhy menšinovej vlády premiéra Luísa Montenegra na reformy zákonníka práce. Tie by podľa opozície a odborov zhoršili doterajšie práva zamestnancov, píše TASR na základe správy agentúry AFP.

Vláda trvala na tom, že reformy sú nevyhnutné na oživenie portugalskej ekonomiky. Návrhy zahŕňali napríklad zjednodušenie postupov pri prepúšťaní alebo predĺženie povolenej dĺžky zmlúv na určitý čas.

Návrhy reforiem od ich minuloročného predstavenia čelili ostrej kritike. Viedli tiež k dvom generálnym štrajkom a najväčšej vlne protestov od čias dlhovej krízy eurozóny v roku 2013.

Reformy v parlamente neuspeli po tom, čo strana Chega odmietla podporiť vládny návrh napriek tomu, že sa zdalo, že šéf strany André Ventura sa na tom s Montenegrom dohodol. „Chega nie je na predaj,“ napísal Ventura na sociálnych sieťach krátko po hlasovaní.
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