Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 20. marec 2026Meniny má Meniny má Víťazoslav a Klaudius
< sekcia Zahraničie

Portugalský parlament sprísňuje zákon o zmene pohlavia

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Lisabon 20. marca (TASR) - Portugalský parlament v piatok v prvom čítaní schválil návrh zákona, podľa ktorého bude na zmenu pohlavia potrebné súhlasné stanovisko lekára. Ako informovala agentúra AFP, legislatíva prešla do druhého čítania vďaka hlasom stredopravej Sociálnodemokratickej strany (PSD) premiéra Luísa Montenegra, jej spojeneckej konzervatívnej Ľudovej strany (CDS-PP) a krajne pravicovej strany Stačilo! (Chega!), píše TASR.

Návrh by v podstate zrušil zákon z roku 2018, ktorý umožňoval portugalským občanom nad 16 rokov zmeniť si rod a meno prostredníctvom jednoduchej právnej žiadosti bez potreby lekárskeho potvrdenia.

Rozhodnutia tohto druhu by sa nemali robiť bez potrebnej klinickej podpory,“ uviedla pred piatkovým hlasovaním poslankyňa Sociálnodemokratickej strany Andreia Netová.

Opozičná socialistická poslankyňa Isabel Moreirová však upozornila, že návrh zákona predstavuje „útok na zdravie, dôstojnosť a slobodu transrodových a intersexuálnych osôb“.

Zákonodarný proces kritizovali aj rôzne organizácie za ľudské práva a odborné lekárske združenia.

Asociácia plánovaného rodičovstva (APF) označila hlasovanie parlamentu za „politický krok späť“, zatiaľ čo Portugalská spoločnosť klinickej sexuológie ho označila za „vedecky nepodložené“ opatrenie, ktoré môže poškodiť už aj tak zraniteľnú populáciu.

Organizácia pre práva LGBT+ ľudí - ILGA-Europe - poukázala na to, že v celej Európe „sledujeme, ako niektoré politické strany pod zámienkou ochrany rodiny cielia čoraz viac na transrodové a intersexuálne osoby.“
Neprehliadnite

Premiér: EÚ by mala podporiť tok ropy cez Družbu, lebo hrozí ropný šok

Brutálny útok v obchode: V Trebišove je zranená jedna osoba

Komentár J. Hrabka: Zmena pomerov

ŠIPOŠ: Obyčajní ľudia v práci piť nesmú, 150 vyvolených poslancov môže