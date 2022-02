Portugalský premiér mal po volebnom víťazstve pozitívny test

Lisabon 1. februára (TASR) - Portugalský premiér António Costa v utorok oznámil, že mal pozitívny test na koronavírus, len dva dni po pôsobivom víťazstve svojej Socialistickej strany (PS) v nedeľných predčasných parlamentných voľbách a práve v období, keď začína zostavovať novú vládu. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Costa vo vyhlásení uviedol, že pôjde na sedem dní do domácej izolácie v súlade s pandemickými pravidlami v krajine.



Costa, ktorý je portugalským premiérom od roku 2015 a vo funkcii má byť ďalšie štyri roky, sa mal v stredu stretnúť s prezidentom Marcelom Rebelom de Sousom. Išlo by o prvý krok k tomu, aby mohol zložiť slávnostnú prísahu. Zatiaľ nie je známe, či ho nahradí iný predstaviteľ Socialistickej strany.



Socialisti získali najmenej 117 kresiel v 230-člennom portugalskom parlamente, pričom im ešte budú pridelené štyri kreslá – to sa pokladá za ohromné víťazstvo.



Costa oslavoval volebný úspech spolu s množstvom predstaviteľov socialistov a podporovateľov na večierku, ktorý sa konal v suterénnej miestnosti bez okien v lisabonskom hoteli – účastníci sa od radosti objímali, vykrikovali a skandovali.



Pri Costovom víťaznom prejave v preplnenej miestnosti s nízkym stropom boli prítomní aj zástupcovia médií. Toto miesto bolo kritizované ako zlá voľba na oslavu. Ľudia na akcii museli ukázať digitálny očkovací preukaz a mať na tvári rúško, ale kontroly sa nie vždy robili a niektorí ľudia si stiahli rúško pod bradu.



Parlamentné voľby sa v nedeľu konali počas veľkého nárastu v prípadoch nákazy variantom koronavírusu omikron. V čase volieb bol doma v karanténe približne milión obyvateľov, ale mali povolené ísť odvoliť – určenú na to mali poslednú hodinu volieb.