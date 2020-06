Portugalský premiér oznámil obnovenie niektorých reštrikcií v Lisabone

Lisabon 22. júna (TASR) - Portugalský premiér António Costa v pondelok oznámil, že v hlavnom meste Lisabon dôjde od utorka k opätovnému zavedeniu niektorých epidemiologických opatrení v snahe dostať šírenie koronavírusu SARS-CoV-2 pod kontrolu. Informovala o tom agentúra AFP.



Costa uviedol, že medzi príslušné opatrenia patrí obmedzenie počtu ľudí na zhromaždení na desať osôb a skrátenie otváracích hodín pre kaviarne a obchody do 20.00 h.



"Určité opatrenia sa budú uplatňovať v regióne hlavného mesta," uviedol premiér na tlačovej konferencii po stretnutí so starostami niekoľkých obcí.



Podľa miestnych médií, ktoré vychádzajú z oficiálnych údajov, Portugalsko v období od 21. mája do 21. júna zaznamenalo 9221 ďalších prípadov nákazy koronavírusom, pričom väčšinu z nich evidovali v regiónoch Lisabonu a údolia rieky Tagus.



V Portugalsku s približne desiatimi miliónmi obyvateľov zaznamenali dosiaľ 1534 úmrtí na ochorenie COVID-19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, a 39.392 prípadov nákazy.