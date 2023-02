Portugalský premiér prisľúbil dodanie tankov Leopard 2 Ukrajine

Lisabon 4. februára (TASR) - Portugalsko prisľúbilo Ukrajine dodanie tankov typu Leopard 2 nemeckej výroby, potvrdil v sobotu tamojší premiér António Costa. Presný počet týchto bojových vozidiel, ktoré majú byť doručené ukrajinským silám, zatiaľ nešpecifikoval. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Pracujeme na tom, že sa vzdáme niektorých našich tankov," povedal Costa počas návštevy portugalskej misie v Stredoafrickej republike. Dodal, že síce vie, koľko tankov Leopard 2 Portugalsko dodá Kyjevu, avšak zverejnené to bude až vo vhodnom okamihu.



Ako možný termín dodania uviedol Costa v štátnej televízii RTP rovnaký časový rámec, ktorý bol avizovaný na európskej úrovni - "do konca marca".



Momentálne je Portugalsko v kontakte s Nemeckom, čo sa týka "logistickej operácie na doručenie náhradných dielov, aby bolo možné uviesť do prevádzky tie tanky, ktoré aktuálne nie je možné nasadiť", priblížila štátna tlačová agentúra Lusa.



Costa zdôraznil, že obranyschopnosť Portugalska musí byť zaistená napriek dodávkam tankov pre Ukrajinu. Dôvodom je aj to, aby krajina dokázala plniť svoje úlohy v rámci Severoatlantickej aliancie. Nutné je preto opraviť tanky, ktoré nie je možné teraz nasadiť, aby boli nimi nahradené moderné Leopardy 2, ktoré majú byť dodané Ukrajine.



Portugalská armáda disponuje 37 tankami Leopard 2A6, ktoré pred niekoľkými rokmi kúpila po vyradení od Holandska, uvádza DPA.