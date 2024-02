Portugalský premiér vyzval policajtov, aby neohrozili voľby

Lisabon 6. februára (TASR) - Portugalský premiér António Costa vystríha políciu v krajine pred organizovaním protestných akcií, ktoré by ohrozili priebeh marcových predčasných parlamentných volieb. Takéto konanie by podľa jeho slov bolo vlastizradou, informuje TASR na základe utorňajšej správy agentúry AFP.



Portugalská polícia v poslednom čase protestuje za vyššie platy, pričom jej protestné akcie sú aj akousi hrozbou pre voľby, ktoré sa majú konať 10. marca. Medzi policajtmi totiž v uplynulom období začali výrazne narastať prípady práceneschopnosti z dôvodu choroby a jeden z odborových predákov už naznačil, že takéto konanie by mohlo ohroziť bezpečnosť volieb.



Socialistický premiér Costa v novembri oznámil, že zo svojej funkcie odstupuje pre vyšetrovanie korupcie v jeho vláde. Až do predčasných volieb však vládu povedie. Rozhnevaných policajtov teraz listom vyzval, aby voľby neohrozili.



"Som hlboko presvedčený... že bezpečnostné sily by nikdy nepoužili takýto akt vlastizrady proti našej demokracii," napísal v liste datovanom 5. februára a zverejnenom o deň neskôr. Dodal, že bojovať za svoju vec akýmkoľvek protizákonným spôsobom je neprijateľné.



Portugalská vláda nedávno poskytla justičnej polícii bonus za ohrozenie pri výkone práce. Ďalších 42.000 príslušníkov polície však nahnevalo, že nijaké príplatky nedostali.



Pred parlamentom najskôr v januári začal protestovať jediný policajt. Akcie sa následne rozrástli, a odvtedy sa už v mestách ako Lisabon či Porto konali podľa miestnych odborov protesty policajtov s 20-tisícovou účasťou. Polícia taktiež v poslednom čase zaznamenala zmienený náhly nárast prípadov práceneschopnosti z dôvodu choroby.