Porucha cezhraničného vedenia spôsobila výpadok elektriny na Ukrajine

Na snímke Denys Šmyhaľ. Foto: TASR - Roman Hanc

Vo svojom príspevku na platforme Telegram to uviedol ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ.

Autor TASR
Kyjev 31. januára (TASR) - Ukrajina zaznamenala v sobotu výpadky dodávok elektriny v dôsledku technickej poruchy na cezhraničnom elektrickom vedení spájajúcom Ukrajinu s Rumunskom a Moldavskom. Vo svojom príspevku na platforme Telegram to uviedol ukrajinský minister energetiky Denys Šmyhaľ. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.

Podľa Šmyhaľa v sobotu o 10:42 h miestneho času (09:42 h SEČ) došlo k technickej poruche, ktorá spôsobila súčasné odpojenie 400-kilovoltového vedenia medzi elektrickými sieťami Rumunska a Moldavska a 750-kilovoltového vedenia medzi západnou a strednou Ukrajinou.

Šmyhaľ spresnil, že táto situácia mala za následok kaskádové výpadky prúdu v ukrajinskej elektrickej sieti a aktiváciu automatických ochranných systémov v rozvodniach. Niektoré bloky jadrových elektrární boli dočasne odpojené od siete alebo bolo znížené ich zaťaženie.

V Kyjeve, Kyjevskej, Žytomyrskej a Charkovskej oblasti boli zavedené špeciálne harmonogramy núdzového odpojenia.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj napísal, že bol informovaný o núdzovej situácii a že úrady za úlohu čo najskôr stabilizovať situáciu.

AFP doplnila, že metro v Kyjeve dočasne nepremáva a v celom meste došlo aj k dočasnému zastaveniu dodávok vody. Úrady ubezpečili, že obnovení dodávky elektriny do vodovodného a kanalizačného systému sa pracuje.

Z technických dôvodov bola v sobotu dočasne zastavená aj prevádzka metra v meste Charkov na východe Ukrajiny.

Ukrajinská energetická sieť bola v posledných mesiacoch vážne narušená sériou masívnych ruských útokov, ktoré poškodili elektrárne a transformátory. Dodávky elektriny pre bežných spotrebiteľov sú už celé týždne výrazne obmedzené.

Moldavské ministerstvo energetiky potvrdilo, že energetický systém Moldavska bol v sobotu zasiahnutý núdzovým výpadkom v dôsledku problémov v energetickej sieti na Ukrajine. Výpadky prúdu hlásia z hlavného mesta Kišiňov i ďalších častí Moldavska. Nefungovali ani semafory.
