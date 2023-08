Porucha lietadla prerušila Baerbockovej cestu do Austrálie

Abú Zabí 14. augusta (TASR) — Technické problémy s vládnym lietadlom prinútili v pondelok nemeckú ministerku zahraničných vecí Annalenu Baerbockovú hneď na začiatku prerušiť jej cestu do Austrálie a Tichomoria. Informovala o tom agentúra



Baerbocková mala v pondelok pricestovať do Austrálie, kde plánovala začať týždennú cestu po tichomorskom regióne so zastávkami na Novom Zélande a na Fidži.



Po medzipristátí na doplnenie paliva v Abú Zabí sa však lietadlo s Baerbockovou a jej delegáciou muselo vrátiť do hlavného mesta Spojených arabských emirátov, kde opäť pristálo 05.33 h miestneho času (03.33 h SELČ).



Aby bolo možné bezpečne pristáť v Abú Zabí, muselo lietadlo vypustiť 80 zo 110 ton kerozínu. Po štarte malo totiž maximálnu vzletovú hmotnosť 271 ton a potrebné bolo dosiahnuť menej ako 190 ton.



Hovorca ministerstva zahraničia, ktorý bol na palube, uviedol, že kapitán informoval cestujúcich o problémoch so zatiahnutím pristávacích klapiek.



Po pristátí posádka najskôr skontroluje, či je možné poruchu opraviť vlastnými prostriedkami alebo sú potrebné náhradné diely. Zvažuje sa aj možnosť, že Baerbocková by s malou časťou svojej delegácie pokračovala v ceste do Austrálie pravidelnou linkou, ktorá však bude k dispozícii až v pondelok večer.



S technickými problémami Baerbocková na svojich cestách nestretáva prvýkrát. V polovici mája uviazla v katarskej metropole Dauha pre poškodenie pneumatiky na vládnom airbuse.



Porucha rádiového systému zabránila v novembri 2018 cestovať na summit G20 v Buenos Aires vtedajšej kancelárke Angele Merkelovej a vtedajšiemu ministrovi financií Olafovi Scholzovi. Do Argentíny nakoniec leteli komerčnou linkou.