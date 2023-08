Poruchu v riadení letovej prevádzky vyriešili, následky ešte pretrvajú

Londýn 28. augusta (TASR) – Technický problém v systéme riadenia letovej prevádzky v Británii, ktorý v pondelok narušil leteckú dopravu využívajúcu britský vzdušný priestor po celej Európe, už vyriešili. Informuje o tom TASR na základe správ stanice BBC a agentúr Reuters a DPA.



Britská Národná služba letovej prevádzky (NATS) uviedla, že "identifikovala a odstránila" technický problém, ktorý postihol jej systém plánovania letov. V dôsledku toho museli letové plány spracovávať manuálne.



"S leteckými spoločnosťami a letiskami teraz úzko spolupracujeme na čo najefektívnejšom riadení zasiahnutých letov. Naši technici budú starostlivo monitorovať výkon systému pri návrate k normálnej prevádzke," uviedla NATS vo vyhlásení.



BBC s odvolaním sa na analytickú spoločnosť Cirium informovala, že zrušili vyše 270 pristátí v Spojenom kráľovstve a viac ako 230 odletov z krajiny. Mnohé lety meškali viac než osem hodín.



Pasažieri cestujúci do Británie na sociálnych sieťach písali o dlhých meškaniach a rušení letov. Odborníci upozornili, že následky poruchy by letecká doprava mohla pociťovať ešte niekoľko dní.



V čase oznámenia o odstránení problému vstupovalo do vzdušného priestoru Británie alebo z neho vylietalo zhruba 915 lietadiel, priblížila stanica Sky News na základe webových služieb sledovania letov. Je to vyše dvojnásobok počtu letov z minulého pondelka, keď ich bolo 400.



Novinár píšuci o cestovaní Simon Calder predtým uviedol, že tento pondelok je jedným z najrušnejších dní v roku na britských letiskách, keďže mnohí ľudia sa vracajú z letných výletov v závere predĺženého víkendu.