Poruchy vrtného zariadenia spomaľujú záchranu 41 robotníkov z tunela

Naí Dillí 24. novembra (TASR) – Výkonné vrtné zariadenie používané pri záchrane 41 robotníkov uväznených v rozostavanom cestnom tuneli na severe Indie utrpelo tri poruchy, vyhlásil pre indickú tlačovú agentúru ANI austrálsky vedúci záchranného tímu Arnold Dix. To spôsobuje zdržanie záchranných prác. TASR informuje na základe správ agentúr DPA a Reuters.



"Neviem, kedy vyjdú von, neviem, ako vyjdú von, viem len to, že ich dostaneme von a nikoho pri tom nezraníme. Neviem však kedy," vyhlásil Dix a dodal, že jeho tím sa od robotníkov nachádza už len niekoľko metrov. Podľa jeho slov sú robotníci v teple, bezpečí a majú dostatok potravín, vody a liekov. Pod zemou sú však uväznení už 13. deň, dodáva DPA.



Jeden z členov vyšetrovacej komisie pre agentúru Reuters uviedol, že tunel nemal únikový východ a vedie cez geologický zlom označovaný ako "strižná zóna". Indické predpisy pre tunely dlhšie ako 1,5 kilometra odporúčajú únikové východy. Tunel, kde sú robotníci uväznení, je dlhý 4,5 kilometra a únikové východy vybudované nemá.



"Po ukončení záchranných prác sa uskutoční podrobné vyšetrovanie na odhalenie všetkých nedostatkov na stavbe," vyhlásil pre Reuters nemenovaný člen vyšetrovacej komisie a dodal, že do ukončenia vyšetrovania nebude poskytovať ďalšie informácie.



Indická vláda v stredu nariadila Indickému národnému diaľničnému úradu (NHAI) preveriť všetkých 29 tunelov, ktoré sú v súčasnosti na území krajiny budované.



Tunel, v ktorom robotníci pracovali, má po dostavaní prepojiť hinduistické pútnické mestá Uttarkaši a Jamunotri. Ide o súčasť projektu indickej vlády na zlepšenie dopravného spojenia v oblasti pri hraniciach s Čínou. Odborníci však už pred závalom varovali pred možným zosuvom pôdy v dôsledku nestabilného geologického podložia a rozsiahlej výstavby v tejto oblasti.