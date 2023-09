Posádka Crew-6 sa vrátila na Zem po šiestich mesiacoch na ISS

Mys Canaveral 4. septembra (TASR) - Kozmická loď Crew Dragon sa v pondelok skoro ráno vrátila na Zem so štvoricou astronautov na palube po ich šesťmesačnej misii na Medzinárodnej vesmírnej stanici (ISS). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Crew Dragon pomocou padákov dopadla do Atlantického oceána pri pobreží amerického štátu Florida po polnoci miestneho času (6.00 h SELČ). Z ISS odštartovala o 7.05 h v nedeľu.



Posádku tvorili Stephen Bowen a Warren Hoburg z amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA), Andrej Feďajev z Ruska a Sultán Najádí zo Spojených arabských emirátov (SAE). Na ISS prileteli 3. marca a strávili na nej šesť mesiacov. Počas pobytu uskutočnili desiatky vedeckých a technických projektov a uskutočnili tri výstupy do otvoreného vesmíru.



Pred odletom zo stanice uviedli, že im chýbajú horúce sprchy, šálky kávy a oceánsky vzduch. Odlet z ISS bol plánovaný na sobotu, posunuli ho však z dôvodu nepriaznivého počasia v oblasti pristátia.



Koncom augusta na ISS prišla štvorčlenná posádka Crew-7. Medzi výmenami je stanica určená pre sedemčlennú posádku.



V septembri sa majú z ISS vrátiť Rusi Dmitrij Petelin a Sergej Prokopiev a Američan Francisco Rubio, ktorí sú vo vesmíre už takmer rok. Na ISS prileteli vlani v septembri kozmickou loďou Sojuz M-22 pôvodne na pol roka. Ich pobyt sa však predĺžil pre poškodenie kozmickej lode, ktorá sa v marci vrátila na Zem bez posádky. Po astronautov vyslali novú loď Sojuz M-23.