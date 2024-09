Posádka havarovaného lietadla hlásila zlyhanie systému odmrazovania

Brazília 7. septembra (TASR) - Posádka lietadla, ktoré sa v auguste zrútilo do mestskej štvrte v brazílskom štáte Sao Paulo, podľa oficiálnej správy zverejnenej v piatok nahlásila pred nehodou poruchu systému odmrazovania. Pri nehode zomrelo všetkých 62 cestujúcich na palube lietadla. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Lietadlo leteckej spoločnosti VoePass, ktoré smerovalo na medzinárodné letisko Guarulhos, dopadlo do mesta Vinhedo, približne 80 kilometrov západne od mesta Sao Paulo. Išlo o najhoršiu leteckú katastrofu v Brazílii za posledných 17 rokov.



Podľa správy, ktorú zverejnilo brazílske Centrum pre vyšetrovanie a prevenciu leteckých nehôd (CENIPA), minútu predtým, ako lietadlo začalo strácať výšku, si druhý pilot všimol "veľa ľadu" na lietadle. Brazílska televízna stanica Globo s odvolaním na expertov ešte v auguste informovala, že potenciálnou príčinou nehody mohla byť vrstva ľadu, ktorá sa nahromadila na lietadle.



Šéf CENIPA Marcelo Moreno upozornil, že nie je možné potvrdiť poruchu odmrazovacieho systému. "Je príliš skoro na to, aby sme určili, aká bude línia vyšetrovania", pokiaľ ide o príčiny, povedal na tlačovej konferencii.



Vyšetrovanie nehody bude trvať pravdepodobne rok, píše Reuters. Americký expert na leteckú bezpečnosť Anthony Brickhouse povedal, že zverejnená správa naznačuje, že k nehode došlo kvôli námraze, avšak nehody sú podľa neho zriedkavo spôsobené jedinou príčinou.



Podľa CENIPA bolo lietadlo certifikované na lety v ľadových podmienkach a piloti absolvovali špeciálny výcvik na lety v takýchto podmienkach. Posádka pred haváriou údajne nevyhlásila núdzový stav.