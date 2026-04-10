< sekcia Zahraničie
Posádka misie Artemis 2 sa pripravuje na návrat na Zem
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Washington 10. apríla (TASR) - Štyroch astronautov misie Artemis 2, ktorí s kozmickou loďou Orion preleteli okolo Mesiaca, čaká v piatok podvečer pacifického času návrat na Zem. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
V rámci zložitého manévru má posádka – zložená z amerických astronautov Victora Glovera, Christiny Kochovej a Reida Wisemana, ako aj Kanaďana Jeremyho Hansena – pristáť v Tichom oceáne neďaleko San Diega v piatok približne o 17.07 h miestneho času (v sobotu o 02.07 h SELČ).
Očakáva sa, že ich kapsula dosiahne rýchlosť až 38.400 kilometrov za hodinu, čo vystaví astronautov extrémnej fyzickej záťaži. Loď Orion bude pri vstupe do zemskej atmosféry vystavená vysokej teplote, pričom astronautov bude chrániť špeciálny tepelný štít. Komunikácia s riadiacim strediskom misie bude prerušená približne na šesť minút. Kapsulu majú spomaliť padáky, kým dopadne do Tichého oceánu.
Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) uviedol, že najnovšie predpovede počasia a konečné snímky exteriéru Orionu vyzerajú priaznivo.
Minulý týždeň superťažká raketa Space Launch System (SLS) vyniesla kozmickú loď Orion z mysu Canaveral v americkom štáte Florida na obežnú dráhu Zeme, odkiaľ sa neskôr vydala k Mesiacu. Štyria astronauti sa tak stali vôbec prvými ľuďmi, ktorým sa po vyše 50 rokoch podarilo dostať do jeho blízkosti. Počas svojej cesty, pri ktorej sledovali aj odvrátenú stranu jedinej prirodzenej družice Zeme, boli vo vesmíre ďalej než ktokoľvek pred nimi.
