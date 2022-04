Posádka prvého súkromného letu Axiom Mission 1 mieri na Zem

Washington 25. apríla (TASR) - Štvorčlenná posádka prvej súkromnej misie na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) sa v pondelok odpojila od ISS a mieri na Zem. Jej návrat bol pre nepriaznivé poveternostné podmienky niekoľkokrát odložený. TASR správu prevzala od agentúry DPA a oficiálnej webstránky amerického Národného úradu pre letectvo a vesmír (NASA).



"Odpojenie bolo úspešné. Posádka #Ax1 mieri domov," uviedla v príspevku na Twitteri spoločnosť Axiom Space, ktorá misiu spolu s firmou SpaceX Elona Muska prevádzkovala.



Kapsula Endeavour s posádkou by mala v priebehu pondelka pristáť v Atlantickom oceáne blízko pobrežia Floridy.



Posádku letu tvoria španielsko-americký astronaut Michael López-Alegría (63), americký podnikateľ Larry Connor (72), izraelský podnikateľ Ejtan Stibbe (64) a kanadský investor Mark Pathy (52).



Let Axiom Mission 1 odštartoval 8. apríla z Kennedyho vesmírneho strediska na floridskom Myse Canaveral v kozmickej lodi Crew Dragon, ktorú vyniesla do vesmíru nosná raketa Falcon 9. Oba systémy sú z dielne spoločnosti SpaceX.



Na ISS strávila 15 posádka dní a počas svojho pobytu uskutočňovala vedecké pokusy.